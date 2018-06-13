Жара и пожары: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим на 13 и 14 объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в гидрометцентре Крыма, до конца недели столбики термометров будут подниматься до +34 градусов Цельсия. При этом дожди ожидаются не ранее субботы, 16 июня.

К понедельнику возможно небольшое похолодание, но к середине следующей недели в Крыму вновь установится жара.

На сегодняшний день море в Ялте прогрелось до +20 градусов, в Алуште и у берегов Карадага – до +21, в Феодосии, Евпатории, Черноморском и Керченском проливе – до +22, на некоторых пляжах Севастополя – до +23. Температура воды в Азовском море составляет + 21 градус Цельсия.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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