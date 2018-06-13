Демонстративная лояльность: к антикрымским санкциям присоединились 4 страны

Еще 4 страны присоединились к антироссийским санкциям Евросюза из-за выборов в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», Совет ЕС не признал итоги выборов президента Российской Федерации на полуострове и ввел санкции в отношении тех. Кто организовывал процесс.

На сегодняшний день, в ограничительный перечень включены 155 человек, кроме того, ЕС заморозил активы 38 субъектов, подпадающих под действие этого режима санкций.

Теперь к санкциям подключились страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина.

Напомним, экономические санкции в ответ на возвращение Крыма в состав России в отношении отдельных секторов российской экономики действуют до 31 июля 2018 года, а ограничительные меры, распространяющиеся на Крым и Севастополь – до 23 июня 2018 года.

Брюссель, Артем Рокотов

Брюссель. Другие новости 13.06.18

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