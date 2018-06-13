Кубань переживает нашествие крымчан: автотрафик из Крыма немногим меньше, чем на полуостров

После открытия моста через Керченский пролив поток туристов из Крыма на Кубань не значительно уступает наплыву россиян на полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за минувшие выходные пролив по Крымскому мосту пересекли более 70 тысяч автомобилей.

«За трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транспортных средств, в обратную сторону – 33,3 тысячи», – сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

При этом, 10 июня трафик превысил 25 тысяч автомобилей в обе стороны. А за три дня выходных по мосту проехали более 600 рейсовых и заказных автобусов.

Одновременно резко возросло число предложений по краткосрочным турам в Анапу, Краснодар и Тамань. Сейчас у жителей Крыма особой популярностью пользуются двухдневные автобусные туры с выездом в субботу, ночёвкой на материке и возвращением на полуостров в воскресенье.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 13.06.18

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