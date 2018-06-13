Власти Германии решили лишить свободы немецкого депутата, поддержавшего российский Крым

Положительные отзывы о решении крымчан вернуться в состав России стали поводом для правящей элиты Германии попытаться испортить политическую карьеру немецкому депутату Андреасу Мауреру. По мнению Маурера, возглавляющего партию «Левые» в парламенте Квакенбрюка, радикальное несогласие с его позицией по Крыму стало настоящей причиной для судебных разбирательств, по итогам которых депутата приговорили к условному лишению свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Маурер не раз приезжал в Крым по линии народной дипломатии, отмечая позитивные изменения в республике. Свои поездки в республику он объяснял намерением рассказать правду в Германии о жизни в российском Крыму, значительно отличающуюся от публикуемой в западных СМИ информации. Также Маурер был одним из международных наблюдателей за выборами президента России, сделавших вывод, что они были прозрачны и организованы на высоком уровне.

По словам депутата Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, жалобу в отношении Маурера якобы подали немецкие спецслужбы. ПОмостили за Крымарламентария обвинили в подделке результатов местных выборов 2016 года на одном из участков города. Окружной суд Оснабрюка признал его виновным, несмотря на то, что во время заседания свидетели не подтвердили противоправные действия Маурера.

Гемпель также уверен, что условный срок, к которому приговорили немецкого депутата, имеет явную политическую подоплеку.

«Если бы Андреаса приговорили бы к семи месяцам, то он бы смог баллотироваться на следующих выборах. А так как приговор семь месяцев и одна неделя, он лишается такой возможности на четыре года. Однако адвокаты подали жалобу в Конституционный суд региона», – цитирует «РИА Новости» Гемпеля, который добавил, что до рассмотрения апелляции приговор в отношении Маурера в силу не вступил.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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