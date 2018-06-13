Безысходность и жажда: на Украине не оставляют попыток «очернить» Крым в курортный сезон

Украинская пропаганда, направленная на «очернение» Крыма, набирает обороты. Поскольку заезженная тема с пустыми пляжами в этом сезоне «не пошла», «специалисты» из «Незалежной» начали педалировать проблему водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине выдвинули теорию, что проблема с водообеспечением полуострова достигла пика. По мнению экспертов из «Незалежной», решить вопрос можно только одним способом – возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который был перекрыт Украиной в рамках водной блокады полуострова.

«Для точечного одномоментного решения вопросов, как это в общем-то и принято в России (не особо кто-то задумывается о перспективе), началась выкачка пресной воды из существующих водохранилищ и переброска их на север Крыма для решения возникших трудностей. А также началось хищническое использование подземных пресных горизонтов. Но уже сегодня можно говорить, что ресурс исчерпан», – цитируют украинские СМИ экономиста и эксперта «Майдана иностранных дел» Юрия Смелянского.

Тем временем, в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики утверждают, что проблем с водообеспечением в республике на период курортного сезона не предвидится. По данным ведомства, водохранилища естественного стока заполнены на 73,3%. Ситуация с наливными водохранилищами, питающими Восточный Крым, такая же как и в прошлом году: водоемы заполнены на 32%.

Напомним, в начале июня глава комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о старте информационной кампании Украины по «очернению» крымских курортов. Началась она с фейковых вбросов о пустых пляжах полуострова. Что не соответствует действительности, так как жалобы от местных жителей и отдыхающих на отсутствие свободных мест у воды появились еще далеко до разгара сезона.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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