Крымчанин захватил под Алуштой участок с видом на море

В селе Лазурное под Алуштой крымчанин самовольно захватил земельный участок муниципальной собственности площадью почти 152 квадратных метра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», мужчина занял землю, огородив участок забором. Позже выяснилось, что он пытался оформить по дачной амнистии и расположенное на участке недостроенное здание, выданное за жилой дом.

«Документы гражданин подал в комитет для проведения регистрации. То, что мы видим в действительности, не соответствует информации, предоставленной собственником, – в документах указано, что дом был построен еще в 2017 году. Это же было подтверждено кадастровым инженером, который предоставил заведомо ложные сведения об объекте капитального строительства для внесения в Единый государственный реестр недвижимости», – цитирует пресс-служба Государственного комитета по регистрации и кадастру Крыма главу ведомства Александра Спиридонова.

Итоги проверки Госземнадзора направлены в компетентные органы для привлечения нарушителя к ответственности.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 13.06.18

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