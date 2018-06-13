Крым пересаживается с троллейбусов на электробусы

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил руководству ГУП РК «Крымтроллейбус» до 15 июля разработать дорожную карту по введению в эксплуатацию электробусов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», стоимость реконструкции крымской контактной сети составляет порядка 5 миллиардов рублей, а чтобы снизить расходы на её замену троллейбусы будут частично заменены на электробусы. Так, только на реконструкцию симферопольского участка от Марьино до ГРЭСа необходимо потратить 700 миллионов рублей, в тоже время на эти деньги можно купить 30 электрических автобусов, которые хорошо себя зарекомендовали и могут на одной зарядке проработать около 12 часов.

«Детально обсудили концепцию эксплуатации электробусов. Они должны быть запущены для городского движения. 200 километров проходит транспортное средство без дозарядки, это нормальная ситуация, в данном случае такой вид транспорта уже можно эксплуатировать», – заявил глава Крыма и добавил, что решение данного вопроса должно быть реализовано до 15 июля. При этом Аксёнов отметил, что готов предоставить помощь в переговорах с лизинговыми компаниями касаемо возможности дополнительного приобретения электробусов для «Крымтроллейбуса».

Как сообщал «Новый День», в марте текущего года в Симферополе запустили электрический автобус «Volgabus» отечественного производства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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