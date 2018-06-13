Побрехеньки: на Украине заявили о детях, завербованных крымскими пограничниками

На Украине заявили, что в Крыму вербуют детей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона считает, что юных крымчан вербуют для помощи российским пограничникам. По словам постоянного представителя президента Украины в несуществующей Автономной Республике Крым Бориса Бабина, военную подготовку в принудительном порядке маленькие жители полуострова проходят ещё в детском саду. Он утверждает, что тех, кто не прошёл «испытания», даже не берут в школу.

«Нет ни морального, ни возрастного ценза для привлечения детей к военной подготовке. В большинстве случаев это принудительно или добровольно-принудительно, и желание ребенка тут мало что значит», – цитируют украинские СМИ Бабина.

По его информации, чаще всего детей вербуют в Северном Крыму. Перед маленькими «спецагентами» якобы стоит задача: найти украинца, незаконно попавшего на полуостров, и сообщить о нём в пограничное управление ФСБ Крыма. Как дети должны отличать украинца от крымчанина и определять, законно или незаконно он попал на полуостров, а также сколько конкретно детей находятся на службе у крымских пограничников, Бабин уточнить не смог.

В Крыму считают, что украинская сторона пытается приписать России свои методики. По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, заявления Бабина – обычные украинские побрехеньки: «Эти люди фантазируют, как дышат. Все эти заявления – предмет для работы психиатров. Есть такое заболевание, когда люди переносят всё, чем страдают, на какой-то внешний объект. В тоже время на Украине детей прикрепляют к национальным батальонам с нацисткой символикой – и для них это нормально», – рассказал РИА «Новый День» Никифоров.

Этой точки зрения придерживается и председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева подчеркивает, что в Крыму и Севастополя никто не вербует детей.

«Одни обвиняют других в том, чем сами грешат. На самом деле практика гитлеровских батальонов и воспитания детей в ненависти свойственна для Украины на протяжении последних четырёх лет. Подтверждений этому очень много: начиная от их нацистских праздников в школах и детских садах, заканчивая беспределом подростков-радикалов.

Что касается Севастополя и Крыма, то я не вижу никаких попыток использования детей в подобного рода целях», – отметила Голубева, добавив: что даже гимн Украины несёт агрессию, поэтому Киеву не стоит обвинять других своих же «преступлениях».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.06.18

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