Украинская блогосфера отозвалась ликующим рёвом на кратковременный блэкаут в Крыму

Украинский сегмент мировых соцсетей буквально взорвался фейерверком счастливых эмоций, как только пошли первые сообщения об отключении электроэнергии в Крыму.

Напомним, примерно с 15-25 до 16-00 часов на полуострове не было света, связи и интернета из-за включения аварийной автоматики на подстанции «Тамань» на Кубани.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», жители «Незалежной» устроили в сетях настоящее «социалистическое соревнование» – кто искромётнее и злораднее пошутит над возникшей у крымчан проблемой.

Так, многочисленные украинские подписчики российского оппозиционного телеканала «Дождь» успели за несколько минут оставить сотни «счастливых» комментариев под публикацией «Крым остался без света».

«Видимо из Крыма и Севастополя очень давно не приходило никаких негативных известий – одни положительные. Вот и наскучались свидомые. Даже небольшая проблема приводит их в неописуемый восторг», – объяснил всеобщее украинское ликование один из крымских пользователей.

Как сообщал «Новый День», в данный момент авария на подстанции «Тамань» устранена, на магистральные энергосети Крыма подано напряжение. Полностью энергоснабжение полуострова, а также работа мобильных сетей, будет восстановлена в ближайшее время.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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