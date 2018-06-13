Этнофестиваль по-украински: пьяные депутаты избили женщину на детском празднике

В Черкасской области четверо депутатов и их жёны избили женщину, сделавшую им замечание за употребление алкоголя на глазах у детей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в городе Кристиновка во время детского этнофестиваля. Представители власти совместно со своими вторыми половинками распивали алкогольные напитки прямо на площадке мероприятия.

Горожане им сделали замечание. В итоге депутаты и их спутницы набросились на недовольных с кулаками. Во время драки горожанка, сделавшая замечание, упала на землю, а обидчики начали поливать ее пивом – якобы для того, чтобы привести в чувства. Женщина уже несколько дней находится в отделении неврологии и почти не может разговаривать.

Депутаты свою вину отрицают, обвиняя во всём пострадавших и заявляя, что в парке они не пили, а проводили детский этнофестиваль.

В социальных сетях украинцы активно комментируют данный инцидент и подчёркивают, что для представителей власти подобные бои уже стали традиционными: «Они дерутся в Верховной Раде, несмотря на десятки видеокамер, а тут всего лишь детский праздник».

Кристиновка, Анастасия Зук

Кристиновка. Другие новости 13.06.18

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