В Крыму иномарка влетела в троллейбус

В Крыму иномарка врезалась в троллейбус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло накануне вечером недалеко от села Доброе на трассе Симферополь – Ялта. Виноват в аварии, по предварительным данным, водитель «Фольксвагена», выехавшего на полосу встречного движения.

О пострадавших не сообщается.

Крымчане отмечают, что аварии на этом участке трассы происходят постоянно, несмотря на установленные светофор, знак «Осторожно – дети», камеры видеонаблюдения и ограничение скорости. Кстати, как правило, ДТП здесь происходят по вине торопливых водителей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.06.18

Не хотят общаться с народом: общественники Ялты пожаловались в прокуратуру на администрацию города. / Стафилококк в пищеблоке: в Роспотребнадзоре раскрыли причины массового отравления детей в Севастополе. / Этнофестиваль по-украински: пьяные депутаты избили женщину на детском празднике. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»