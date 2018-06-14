В Крыму мужчина нырнул в море на популярном пляже и исчез

Житель Ялты нырнул с волнореза на городском пляже Алушты и исчез.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, родственники сначала пытались найти его самостоятельно, но после полутора часов безрезультатных поисков вызвали спасателей.

Учитывая, что после прыжка в воду мужчину никто не видел, а с этого момента прошло слишком много времени, в район исчезновения направили водолазов. Они «прочесали» более 1 тысячи квадратных метров дня в районе буны, но тело не нашли.

Одновременно спасатели на лодке обследовали акваторию между пляжем и надувным аттракционом, расположенном в 500 метрах от берега. Пропавшего нашли на аттракционе.

Оказалось, что вынырнув из воды, он потерял ориентир и двинулся от берега, а когда сообразил, что к чему, понял, что обратно не доплывет. Добравшись из последних сил до аттракциона, он пытался подавать знаки, но до берега было слишком далеко. А, учитывая ранний час – нырять он начал около 5 часов утра, на самом аттракционе никого не было.

Ныряльщика доставили на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.06.18

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