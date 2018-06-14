Крым предложили переименовать

Крыму предлагают дать второе официальное название. С инициативой выступила региональная национально-культурная автономия греков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к названию «Республика Крым» предполагается добавить «Таврида». Так южную часть полуострова называли древние греки. В период раннего Средневековья название распространилось на весь полуостров.

Название «Крым» впервые появилось в сообщениях арабского историка Ибн-Абдез-Захыра в XIII веке для обозначения города, который сегодня называется Старый Крым.

В 1321 году другой арабский историк Абу-ль-Фида пишет: «Крым есть имя страны, заключающей 40 городов».

8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о принятии «полуострова Крымского», а также Кубанской стороны в состав России. Полуостров и прилегающие к нему с севера плодородные земли с городами Алешки , Бердянск, Геническ, Мелитополь были включены в Таврическую губернию.

Тавридой эти места называли до 20-х годов ХХ века, до создания Крымской советской социалистической республики.

«Греки принесли на полуостров цивилизацию, и название было дано греческое. Долгое время полуостров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия – Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым – Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта», – цитирует РИА Новости руководителя региональной национально-культурной автономии греков Ивана Шонуса.

Авторы идеи обратились с официальным письмом в органы власти различных инстанций.

«Нам ответили, что это возможная ситуация, но есть ряд сложностей. Требуется обоснование и изучение этого процесса. Мы дальше продолжаем этот вопрос выносить на дискуссионные площадки, где присутствует научная элита», – сказал Шонус.

Отметим, что добавить в официальном названии к «Республике Крым» слово «Таврида» предлагалось еще в 2014 году – сразу после референдума. Этим хотели подчеркнуть российскую историю полуострова и закономерность происходящего. Но тогда предложение не нашло поддержки у Госсовета РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.06.18

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