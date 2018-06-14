Конспирология по-киевски: ФСБ откупилась огромными деньгами от бойкота мундиаля

Запад в очередной раз обманул Украину, Россия опять переиграла всех, а планы «Незалежной» сорвать чемпионат мира по футболу провалились. Об этом заявил пропагандист Евромайдана, бывший депутат Киевского горсовета Дмитрий Гордон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине были уверены, что Запад объявит мундиалю бойкот, сделав это одной из санкции.

«Какой был план Запада по отношению к России: показать разрушительную роль государства Россия в мире и лишить россиян Чемпионата мира, наподобие того, как лишили Советский Союз Олимпиады-80, после вторжения СССР в Афганистан в декабре 1979 года, – заявил Гордон, предварительно назвав ФИФА «очень коррупционной организацией». – События, следовавшие одно за другим, абсолютно мне подтверждали то, что сообщали разные источники: ВАДА подвергло остракизму россиян, были лишены наград, полученных в Сочи, российские спортсмены, их не допустили к новой Олимпиаде, накалялась ситуация вокруг сбитого «Боинга».

Перечисляя шаги, запланированные Западом по формированию образа России – разрушителя, Гордон назвал и «дело Скрипалей», после которого Великобритания, как и было запланировано, официально заявила о бойкоте Чемпионата мира и предложила союзникам последовать ее примеру.

«И тогда мне сказали: вот, мы подошли к финалу этой истории, это уже развязка – чемпионата не будет. И президент Порошенко, и министр иностранных дел Климкин, идя в русле единой европейской политики, заявили бойкот Чемпионату мира», – продолжил откровенничать Гордон. – А дальше начались события, которые стали переломными.

Я считаю, что РФ задействовала огромные средства, вложенные в людей, определяющих европейскую политику, через агентов влияния, которых у России в Европе и США очень много.

Я аплодирую работе российского ФСБ. Я считаю ФСБ одной из лучших на сегодняшний день организаций, как это ни странно прозвучит из моих уст. Но они проделали титаническую работу по подкупу лиц, определяющих политику в Европе. Благодаря этому вопрос о бойкоте Чемпионата мира был снят, и лидеры европейских стран, которые ещё вчера называли Россию «страной-агрессором», поехали один за другим к Путину в Сочи пожимать руку нерукопожатному человеку. Президент Франции Макрон прибыл в Сочи на следующий день после того, как Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели малазийского «Боинга», и радостно пожимал руку и позировал перед телекамерами. Что, в принципе, невозможно! И президент США Трамп уже заявил о том, что Россию надо принять обратно в G8.

Всё это грустно. Всё это говорит о том, что Путин в очередной раз переиграл импотентную Европу и господина Трампа. Все это говорит о том, что ФСБ является на сегодня лучшей разведкой мира».

Констатировав, что чемпионат мира в России состоится Гордон заявил: «Уверен, что чемпионат пройдёт на высшем уровне», – и, спохватившись, добавил, что это произойдет вопреки логике, здравому смыслу и справедливости: «Это несправедливо, это плохо, это отвратительно!» И напоследок обвинил Европу в предательстве и античеловечности, пригрозив кармой.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.06.18

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