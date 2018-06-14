Уволенный за хамство чиновник зашел в Симферополь через другую дверь

В Симферополе мелкая строительная фирма выиграла несколько солидных конкурсов, объявленных департаментом развития города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре 2016 года начальник департамента дорожного управления городского хозяйства администрации Симферополя Данил Черкашин был отправлен в отставку во время селекторного совещания, которое провел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тогда эти совещания транслировались в прямом эфире крымского телевидения.

По свидетельствам подрядчиков, работавших в городе в тот период, Черкашин «проявил полную некомпетентность, всячески затягивал работу с подрядчиком по ремонту Евпаторийского шоссе, трижды терял документы, которые затем «находились» в его сейфе». В ответ на вопрос, зачем он издевается над подрядчиком, который сделал все необходимое, Черкашин якобы ответил: «На то я и чиновник, чтобы издеваться над подрядчиком».

Сергей Аксёнов среагировал тогда мгновенно: «Этот товарищ уже не работает! Поищите ему другую работу за пределами государственной службы».

Работа нашлась быстро: через месяц, если судить по базе ЕГРЮЛ, Данил Черкашин стал единственным учредителем и директором ООО «ТВС-Крым» с минимальным уставным капиталом – 10 тыс руб. Компания была создана с целью строительства зданий, автомобильных и железных дорог, метро. По данным портала «За честный бизнес», строительная компания не имеет никаких лицензий, а численность ее сотрудников составляет до 15 человек.

С тех пор значительно обновился состав чиновников в администрации Симферополя. Но в последние месяцы фирма Черкашина регулярно побеждает в проводимых мэрией конкурсах. Ей досталось выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подпорных стен, по объекту «Строительство сетей водоотведения по ул. Аэродромной, ул. Подгорной» и еще нескольких подобных.

Сроки сдачи проектной документации еще не наступили. А в мае нынешнего года МКУ «Департамент развития экономического потенциала территории муниципального заказа администрации Симферополя» объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильных мостовых сооружений муниципального образования города Симферополя. Мостов через Салгир в городе шесть, сумма заказа составила 3 млн 784 тыс руб. На конкурс была подана одна заявка – от ООО «ТВС-Крым», она и победила.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.06.18

На Украине признали Крым чужой территорией и предложили использовать опыт экстремистов в отношениях с Россией. / ДНР: ВСУ собираются напасть на делегацию Великобритании в Донбассе. / «Это Сонька золотая ручка, обобравшая крымчан»: в Крыму готовятся к визиту украинского омбудсмена. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»