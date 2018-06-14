В Крыму стали меньше есть

Только один из сотни крымчан может купить все, что хочет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат проанализировал, чем питались крымчане в прошлом году, а также проследил изменение рациона за три года.

Оказалось, что среднестатистический крымчанин съел за 2017 год 105 кг хлеба, булок и баранок – это меньше, чем в предыдущие два года, когда эта цифра составляла 117 кг.

Картошки и овощей съедено меньше, чем в 2016 году (52 и 120 кг соответственно), но это столько же, как в 2015.

Зато фруктов стали употреблять больше, чем в прошлые годы – 73 кг. Это единственный показатель, по которому 2017 год оказался «съедобнее», чем 2016. Похоже, что только данный пункт может подтвердить отчет Минтуризма о многолюдном курортном сезоне-2017.

Мяса, молочных продуктов и сахара стали есть меньше. Яиц средний крымчанин в год теперь съедает 228 штук, жиров – 12 кг.

Если перевести все съеденное в прошлом году в килокалории, получится 2 тыс 563 в сутки – на 149 меньше предыдущего периода.

Поскольку естественная убыль населения в Крыму не столь значительна, то можно сделать вывод, что на полуострове стали меньше есть. Хотя, по данным того же Крымстата, доходы населения подросли.

При этом восьми из ста опрошенных крымчан затруднительно оплачивать коммуналку и покупать одежду (годом раньше таких было 10), 47 человек не могут купить товары длительного пользования (против 55 в 2016).

Правда, истинно обеспеченных стало вдвое меньше: теперь только один из сотни может купить все, что считает нужным.

Симферополь, Ольга Картошина

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