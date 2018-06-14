Украина стягивает вооружение к крымским границам

В Государственной Думе РФ предупредили Украину о зеркальном ответе в случае начала военных действий в Азовском море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», размещение у границ с РФ украинской штурмовой авиации вынуждает Москву к ответной реакции и усилению обороны Крыма. «Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу – это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», – цитирует РИА «Новости» депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. По его словам, если Киев нападёт на российские объекты в Азовском море, независимо от того, будет это корабль или побережье Крыма, то украинская агрессия будет расценена как полномасштабное военное наступление. «Ответные меры последуют зеркальные», – заключил депутат.

Как сообщал «Новый День», ранее депутат немецкого Бундестага Хансйорг Мюллер предупредил, что во время чемпионата мира по футболу, который стартовал в РФ, Украина перейдёт в наступление в Донбассе.

На подобные заявления ответил и президент РФ Владимир Путин: он предупредил, что если Киев перейдет в наступление, то этот шаг будет иметь очень серьезные последствия для украинской государственности в целом.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 14.06.18

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