ДНР: ВСУ собираются напасть на делегацию Великобритании в Донбассе

Украинские военные собираются атаковать иностранную делегацию в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», напасть на иностранцев ВСУ могут в течение ближайших часов. «Украинская сторона собирается встречать сегодня делегацию из 10 человек во главе с госсекретарём Великобритании по вопросам обороны Гарри Уильямсоном в зоне «ООС». Командование оккупационных сил Украины планирует избежать показа делегатам проблемных моментов, которых очень много с переформатированием «АТО» в «ООС», – заявил Безсонов. – По нашим данным, теракт, который власти Украины планировали совершить против англичан, может быть исполнен боевиками ВСУ и СБУ в зоне ответственности 30-й бригады в районе населённого пункта Курахово».

Он также отметил, что после «убийства и воскрешения» властями Киева журналиста Аркадия Бабченко, власти Украины может потянуть на новые более радикальные подвиги для достижения своих целей в Донбассе. «В связи с чем предупреждаем госсекретаря Великобритании по вопросам обороны – будьте бдительны, избегайте отклонений от запланированных маршрутов, доверяйте собственной службе безопасности, а не СБУ и боевикам Наева», – заключил Безносов.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 14.06.18

«Это Сонька золотая ручка, обобравшая крымчан»: в Крыму готовятся к визиту украинского омбудсмена. / Уволенным сотрудникам «Морской дирекции» пообещали новую работу. / «Нафтогазу» запретили арестовывать зарубежные активы «Газпрома». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»