На Украине признали Крым чужой территорией и предложили использовать опыт экстремистов в отношениях с Россией

Крым всегда был чужим для Украины, и нынешнее руководство «Незалежной» не было заинтересовано в том, чтобы сохранить контроль над полуостровом. Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, руководивший крымской милицией в конце 90-х годов и работавший постпредом президента Украины в АРК в 2006 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский политик уверен, что проблемы Крыма по-настоящему не интересовали властей «Незалежной». А сам полуостров, прежде всего, расценивался как территория, удобная для различных махинаций.

«Крым для Украины – это была такая оффшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали «верхи» – все, кто имел деньги. Как и проститутки», – цитируют Москаля украинские СМИ.

По его словам, интереса разобраться с мошенничеством, связанным с продажей земли, и незаконной застройкой, не возникало даже у силовых структур: «Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов», – рассказал политик.

Москаль уверен, что в потере контроля над Крымом виноваты сами власти «Незалежной». Так как ни одна из силовых структур Украины даже не предприняла попытку вмешаться в процесс, который завершился воссоединением Крыма с Россией.

«Все сдались – СБУ, министерство внутренних дел, тогдашние внутренние войска, военно-морской флот с кораблями. Никто не оказывал сопротивление. Или какого-то убили, того же «зеленого человечка», кого-то взяли в плен? Или сорвали с него маску хотя бы – кто ты есть, покажи свое лицо?!» – сказал Москаль.

При этом он придерживается радикальной позиции по отношению к территориям, над которыми «Незалежная» потеряла контроль. Вспомнив о деятельности УПА (запрещенная в России экстремистская организация «Украинская повстанческая армия») в 1940-х годах, Москаль предположил, что следует перенять тактику украинских националистов того временного периода в противостоянии силам СССР и «отбить захваченные территории военным путем». Однако политик признал, что армия Украины сейчас слишком слаба для таких операций.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.06.18

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