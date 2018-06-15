Эксперт: Продлевая санкции против России, Европа роет себе яму

Европарламент призывает продлить санкции против России: за резолюцию проголосовали 485 депутатов, против – 76, еще 66 воздержались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июня в Брюсселе начнется саммит лидеров 28 стран ЕС. Вопрос антироссийских санкций в повестку дня не включен, однако, скорее всего, будет вынесен на обсуждение. И в резолюции, принятой Европарламентом, содержится призыв к государствам – членам ЕС «сохранять твердость и единство в осуществлении согласованных санкций против России и продлить их».

Между тем, эксперты считают: продлевая санкции, Европа ставит сама себе подножку и ускоряет собственную маргинализацию в мировой политике. В ЕС придерживаются устаревшей парадигмы, и именно это сделало Европу заложницей антироссийских санкций и поставило в стратегическую зависимость от Вашингтона, отмечают наблюдатели, подчеркивая, что единственным выходом из тупика является реформа европейского проекта и создание оси «Париж – Берлин – Москва – Пекин».

«Реформа европейского проекта в форме расширения его геополитического горизонта до размеров континента – это единственный путь для европейцев преодолеть раздробленность и неизбежное ослабление ЕС, – цитирует РИА «Новости» эксперта Французского института геополитики (IFG) Пьера-Эммануэля Томанна. – Только ось «Париж – Берлин – Москва – Пекин» будет надежным противовесом США. Беспомощность европейцев в G7 стала результатом недостатка их геополитического видения в новом многополярном мире».

По словам Томанна, Европейский союз основан на глобалистском видении, которое может существовать только в однополярном мире во главе с США, являющихся источником этой идеологии. «Избрание же Дональда Трампа указывает на удаление США от этой «проглобалистской» позиции, поэтому ЕС теряет свои основы и опоры, – поясняет эксперт. – Германия Ангелы Меркель не в состоянии заменить США в поддержании этого глобалистского порядка ни в мировом масштабе, ни в ЕС».

Томанн уточнил: пока Макрон и Меркель цепляются за идеологию старого мира, новый глава итальянского правительства, вероятно, ближе к видению мира Дональда Трампа, и это тоже вносит раскол в европейский проект.

«Главная проблема сейчас заключается в том, как долго европейцы смогут откладывать перестройку европейского проекта перед лицом кризисов, которые будут накапливаться без окончательного урегулирования какого-либо из предыдущих кризисов.

Несмотря на протесты против односторонних решений Трампа, европейские правительства ведь до сих пор не могли убедительно противостоять этому конкретными решениями. Что касается протекционистских мер Трампа в отношении стали, то торговые ответные меры ЕС не симметричны, потому что члены ЕС все еще надеются защитить свое многостороннее видение в рамках ВТО и не хотят ставить под угрозу свой доступ к рынку США, от которого они стали слишком зависимы.

Что касается Ирана, то из-за отсутствия политической воли и коллективного бессилия они не приняли никаких решительных мер, которые могли бы продлить ядерную сделку без США. Крупные европейские компании, немецкие и французские, слишком зависимы от американского рынка, значение которого намного превышает значение Ирана. Немцы и французы также очень робко относятся к использованию евро для замены доллара в торговле с Ираном, опасаясь спровоцировать более серьезную торговую войну с США.

Таким образом, постепенная маргинализация ЕС на международной арене из-за его неспособности к обновлению, в дополнение к его внутренней фрагментации, является трендовым сценарием, – заключает эксперт. – Если государства-члены ЕС будут довольствоваться все более периферийной позицией позади США, которые будут отдавать предпочтение своим собственным интересам, то ЕС, Европа оказываются на пути к наихудшему сценарию».

Брюссель, Артем Рокотов

Брюссель. Другие новости 15.06.18

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