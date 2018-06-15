Под Севастополем мужчина угодил под электричку и выжил

Под Севастополем электропоезд сбил мужчину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в Инкермане. По словам очевидцев, машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.

Между тем, пешеход выжил, его увезли с места инцидента врачи скорой помощи. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Инкерман, Анастасия Зук

Инкерман. Другие новости 15.06.18

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