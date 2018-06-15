На Крым надвигается непогода с ливнями и грозами

В Крыму объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня во второй половине дня и в течение суток 16 -17 июня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер будет достигать 22 метров в секунду. В крымской столице хмурое небо, а в Симферопольском районе облачно и усилился ветер.

Отметим, температура морской воды в Евпатории и Феодосии 22, в Алуште и Ялте 21°, у берегов Карадага 22°, в Севастополе 22…23°. В Керченском проливе 23°, а в Азовском море 21°.

Как сообщал «Новый День», в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, а также Советском районах полуострова засуха привела к чрезвычайной ситуации.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.06.18

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