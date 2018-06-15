Ловкость рук и никакого обмана: в Евпатории в 2 раза выросло число пляжей

В Евпатории удвоилось число пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», евпаторийская власть опубликовала обновленный список общедоступных береговых территорий, подчеркнув, что вход на них бесплатный. Указаны и арендаторы, которые должны отвечать за чистоту и порядок.

Таковых пляжей на побережье, относящемся к городу, оказалось 61. Горадминистрация может отчитаться об успехах: в 2016 году их было 34.

Сравнение двух списков может навести на мысль, что доступные пляжи размножились простым делением. Так, два года назад ООО «Золотые пески» арендовало один пляж, который, как указывала администрация, располагался на улице Симферопольская (район жд переезда на северо-запад). Теперь эта же компания располагает уже тремя пляжами ровно на этом месте.

Четыре пляжа с адресами на улице Горького превратились в девять.

Несколько пляжей добавилось за счет расширения границ подконтрольной территории.

Старый список начинался прямо с комплекса «Солнышко», теперь евпаторийские пляжи располагаются и значительно левее, если стать лицом к морю. В аренду сданы четыре пляжа вдоль Симферопольского шоссе (между землями Сакского района и «Солнышком»).

Но есть и реальные сдвиги, когда часть закрытых пляжей стали общедоступными: там же, при въезде в город, от пляжа «Спортивный» отрезали кусочек. В реестре так и говорится: Симферопольское шоссе, ближайшие 150 метров от пляжа «Спортивный»)

Всего, как обещают власти Крыма, на полуострове этим летом будут работать около 500 специализированных и общедоступных пляжей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.06.18

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