Отношения между Румынией и Украиной накаляются

Украинские румыны просят защиты у Бухареста от нападок Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представители румынской общины обвинили Службу безопасности Украины в дискриминации румынского культурологического центра «Эудоксиу Гурмузаки» в Черновцах.

По информации сотрудников центра, в мае текущего года на его витрине были размещены праздничные исторические карты, посвященные 100-летию румынского государства, на которых часть Черновицкой области находилась в составе Румынии. При этом СБУ восприняло исторический факт как идею изменения границ и нарушения конституционного строя Украины. После чего украинские силовики наведались в культурологический центр с обысками, изъяли карту и возбудили уголовное дело в отношении представителей общества.

По словам главы центра Василе Терицану, СБУ просто выполняет политические заказы ультранационалистических властей и радикалов из «Национального корпуса». «Они делают все для того, чтобы мы не проводили никаких мероприятий, сидели «тише воды и ниже травы», –цитирует «Взгляд» президента культурологического центра.

«Мы абсолютно отвергаем любые обвинения в сепаратизме. То, что на карте была изображена граница 1918 года, – так у нас же нет цензуры исторических карт. Есть же книги, газеты, журналы, которые печатают массу исторических карт», – отметил Терицану и добавил, что представители румынской общины недовольны принудительной украинизацией, которую проводит Киев.

Центр попросил защиты у президента Румынии Клауса Йоханниса и потребовал от президента Украины Петра Порошенко прекратить преследование его сотрудников.

Также, в ответ на обыски и обвинения в сепаратизме министерство иностранных дел Румынии вызвало к себе украинского посла и поручило дипломатам следить за развитием ситуации на Украине.

Тем временем эксперты отмечают, что Киев наживает себе ещё одного врага.

Как сообщал «Новый День», отношения Украины с соседями в последнее время не складываются. Так, в сентябре прошлого года рассорились Киев и Будапешт. Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева из-за закона «Об образовании». А в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. То, что у Украины практически не осталось «друзей», констатируют и деятели «Незалежной», однако киевский режим не спешит менять свою политику. Так, принятие закона «Об образовании» рассорило Украину с Польшей. Разногласия дошли до стадии официального противостояния: поляки приняли закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, а украинцы заявили, что соседи собираются «откусить» земли «Незалежной». Отношения со Словакией начали портиться еще в 2015 году: камнем преткновения стал газовый вопрос.

Удалось вывести из себя и Белоруссию – причиной стала разработанная Украиной резолюция о правах человека в Крыму, которую белорусы не поддержали.

В начале февраля началось «наступление» на Молдавию: посольство Украины в Молдавии возмутилось, что молдавские СМИ называют Крым российским или «спорной территорией» и направило Координационному совету по вопросам телевидения и радио Молдавии официальное обращение, потребовав называть Крым украинским.

Черновцы, Анастасия Зук

Черновцы. Другие новости 15.06.18

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