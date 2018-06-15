Белоруссия юридически признала Крым российским

Власти Белоруссии юридически признали Крым российским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство финансов Белоруссии обратилось в арбитражный суд Республики Крым с иском о взыскании 191 тысяч рублей с местного жителя.

Суд исковое требование отклонил в связи со смертью должника. Но факт того, что Белоруссия официально обратилась не к украинским, а российским арбитрам показателен и означает, что государство де-юре считает Крым российским, отмечают эксперты.

«Думаю, что белорусские чиновники не ставили целью получение именно такого результата. Возможно, что Лукашенко попытается даже использовать этот случай для того, чтобы монетизировать его в российско-белорусских отношениях и попросить об очередных скидках на газ или бесплатных поставках оружия», – цитирует Infox.ru члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько. – В данной ситуации Белоруссия в лице своих чиновников выступает, даже вступая в споры по ряду имущественных вопросов, как субъект права, который признает российскую юрисдикцию над Крымом».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.06.18

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