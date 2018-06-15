В Крыму обнаружили пропажу 50 тысяч кубометров известняков

В Ленинском районе природоохранная прокуратура выявила многомиллионный ущерб от незаконной добычи известняка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», незаконной добычей занималось одно из крымских предприятий, которое вело разработку Бурульского месторождения за пределами указанной в лицензии площади. «Всего было незаконно извлечено известняков объемом 50 тысяч кубометров, чем причинён ущерб на сумму 18,5 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ведомство направило материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования по статье «Нарушение правил охраны и использования недр».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.06.18

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