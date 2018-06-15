Назло санкциям: в Крым приедут иностранные болельщики ЧМ-2018

Крым собираются посетить футбольные болельщики из стран Балканского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», иностранцы, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, планируют прибыть на полуостров на следующей неделе. Гости хотят познакомиться с местными футбольными фанатами и проехаться по Крымскому мосту. Известно, что иностранцы подготовили баннеры с надписью «Крым и Россия – едины».

«Вчера у меня была встреча с болельщиками из Балканских стран, и они все изъявили желание прибыть в Крым. Иностранцы планируют приехать 18-19 июня, чтобы быть солидарными с крымчанами. Они не боятся никаких санкций и преследований. Мы обязательно познакомим их с болельщиками Крыма. Также вышли с инициативой провести в Крыму футбольные матчи между болельщиками Сербии, Болгарии, Хорватии и жителями полуострова», – цитирует РИА «Новости» члена Общественной палаты Крыма, главу национально-культурной автономии болгар РК Ивана Абажера.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.06.18

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