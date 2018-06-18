Крым – только цветочки: В Киеве предрекли дальнейший развал Украины

Из-за навязывания жителям Украины идеологии украинских националистов, «Незалежную» ждёт дальнейший развал и потеря территорий. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нардеп уверен, что большинство украинских граждан негативно относятся к Степану Бандере. А настойчивые попытки радикалов убедить жителей «Незалежной» в его «подвигах», обязательно приведут к тому, что размеры Украины сократятся до минимума.

«Мы потеряли часть территорий. По крайней мере, временно. С такой политикой будем терять и дальше. И от Украины останется одна Киевская область. Чтобы такого не произошло, всем в стране должно быть комфортно. Уважайте нашу точку зрения, уважайте точку зрения тех, кто не признает Бандеру героем, кто не считает, как я – я не признаю ни Шухевича, ни Бандеру, гражданина Польши, надо сказать», – заявил Балицкий.

Нардеп считает неправильной политику десоветизации, которую активно проводят власти Украины, меняя памятники реальным героям на мемориалы украинским националистам. Которых многие воспринимают как нацистских преступников, а не достойных и уважаемых людей.

«Когда переименовывают проспект моего героя Ватутина, который освобождал от фашистов Киев, переименовывают в Бандеру, это нормально? Если в Трускавце стоит памятник Бандере, то никому он не мешает, и мы туда не лезем, не забрасываем его яйцами и не сбиваем его, грязью не обливаем, мы не переименовываем улицы. Почему в моем городе переименовали улицы, запрещают памятники, поснимали ордена, которые город имел за освобождение, за подъем машиностроения? То, что сегодня происходит, идеология Галичины, которую навязывают всем – мы разные, и я никогда не приму и не прощу, мой дед 9-го мая 45-го года погиб. И я не хочу верить в то, что когда-нибудь в моем городе будет стоять памятник Бандере», – цитирует «ПолитНавигатор» Балицкого.

По мнению политика, Россия заслужила доверие крымчан благодаря реально сделанным делам. В это время на Украине пытаются запугивать жителей Крыма, устраивая различные блокады, оставляя своих бывших сограждан без электричества и воды. Балицкий уверен, что при таком агрессивном подходе украинских властей, крымчане никогда даже не допустят мысли о том, чтобы вернуться на Украину.

«Они в санкциях за два года на сложных грунтах построили этот мост. А мы, почему-то, в Запорожье не можем 13 лет мост в 800 метров достроить. Этим надо заниматься, а не туда тыкать пальцем… Когда мы отключаем им свет, когда мы отключаем им воду, а русские им строят этот мост, так за кого будут эти крымчане? Вы думаете, что мы их так вернем себе? Мы должны создавать позитивный имидж страны в мире, мы должны со своими людьми работать – как с Донбассом, так и с Крымом. И прекратить их третировать блокадами, отключениями», – считает Балицкий.

Украинский депутат добавил, что в отличие от Украины, в отделившимся Крыму цивилизованно относятся к бывшим соотечественникам: ни ему, ни членам его семьи, которые проживают на полуострове, никто не создаёт препятствий в передвижении, учёбе или занятии бизнесом. «В Крым я езжу постоянно, я езжу к своим детям, у меня там и средний сын. Он учится в медицинском. Поступил на бюджет, это тоже вопрос интересный. Я его сам поднимаю. Мой сын поступил на бюджет, сдав очень хорошо экзамены, без всякого блата… Я по Крыму езжу, я туда езжу, действительно, раз в два месяца минимум, – никто мне никаких препятствий не создает, никто на меня с битами не кидается. В мусорных баках меня там не возят», – резюмировал нардеп.

Киев, Леонид Маковецкий

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