«Эта музыка будет вечной…» СБУ заявила о срыве очередной операции ФСБ

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии плана крупномасштабной акции по вербовке высших руководителей спецслужб и армии «Незалежной». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрразведка СБУ, якобы, задержала агента-курьера по кличке «Композитор», привезшего в Одессу «посылочку» – флешку с музыкой – для подполковника украинского МВД, «который был на зарплате у ФСБ». И уже офицер рассказал, что завербован «сыном ветерана ФСБ», заключил письменное соглашение с ФСБ и должен был вербовать украинских офицеров с помощью «микрочипа, который позволяет отправлять информацию кураторам из ФСБ». А музыка на флешке оказалась ключом к коду микрочипа.

Куратор агента, якобы, работает в Крыму «с задачей проникнуть в среду высших офицеров СБУ, полиции, армии и флота. Окончательной целью охоты ФСБ должна была стать второе лицо в руководстве Военно-Морских Сил Украины – начальник штаба ВМС Роман Гладкий», – пишет УНИАН.

В этой истории, как в случае с «убийством» Аркадия Бабченко много нестыковок и «белых пятен». Но в СБУ, по традиции, обещают рассказать подробности позже.

Киев, Платон Ефимчук

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