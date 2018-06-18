В Крыму значительно подорожала пшеница

Пшеница в Крыму значительно подорожала: это неизбежно скажется на цене муки и хлеба

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму прошли первые сезонные закупки зерна. Из-за засухи и неурожая сформировавшаяся цена оказалась в полтора раза выше прошлогодней.

Пшеницу четвертого класса, которую в последние годы разрешают считать продовольственной, пока предлагают немногие поставщики. На конкурс по ее закупке, проведенный ГУП «Крымхлеб», например, поступила только одна заявка. 237 т зерна куплено у «КрымТрансХлеба» почти за 3 млн руб – по 12 тыс 646 руб за тонну.

Связанная с этим продавцом компания «Никон» – оба поставщика зарегистрированы в одной квартире – продала Симферопольскому комбинату хлебопродуктов пшеницу чуть дешевле – по 11,5 тыс руб/т .

Другие поставщики пока зерно не продают. Заметим, первая цена – «с тока» – обычно чуть ниже августовской: производителю нужно срочно закупить горючее, расплатиться с кредитами. В этом году аграрии выжидают, поэтому, вероятно, цена может еще вырасти.

Для сравнения: в июне прошлого года эти же предприятия покупали пшеницу четвертого класса по 9 тыс руб/т, в октябре – по 8 тыс руб. Видимо, следует ждать подорожания муки и хлебо-булочных изделий – ведь доля муки в себестоимости хлеба массового спроса составляет примерно 60%.

В 2017 году в Крыму в силу благоприятных погодных условий был получен рекордный урожай ранних зерновых (1,447 млн тонн). В этом году уже объявлено о миллиардных убытках аграриев, часть которых власть Крыма обещает возместить.

В 2017 году средние розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта в РФ составили 44,5 руб./кг, на ржано-пшеничный хлеб – 44,8.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.06.18

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