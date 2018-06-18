ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Совет Евросюза принял решение продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции включают запреты на:

импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС;

инвестиции в Крым или Севастополь, что означает, что ни европейцы, ни компании из ЕС не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать Крымские компании или предоставлять сопутствующие услуги;

туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев;

экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой, разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться.

«Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», – отмечается в официальном сообщении.

Брюссель, Платон Ефимчук

Брюссель. Другие новости 18.06.18

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