В Госсовете Крыма появились новые лица

В Госсовете Крыма появились новые депутаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», довыборы в Госсовет прошли в Нижнегорско-Советском и Сакском одномандатных округах. Депутатские кресла оказались вакантны, так как Игорь Лукашев возглавил администрацию Симферополя, а Валерия Гриневича суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также угрозе убийством и, помимо прочего, снял с него депутатские полномочия.

На мандат от Нижнегорско-Советского округа претендовали 3 человека. Победил самый старший – 61-летний директор муниципального унитарного предприятия «Торговая сеть Нижнегорье» Михаил Безнос.

В Сакском районе болрьба была более напряженной – из 5 кандидатов больше всего голосов набрал президент крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Кроме того, в минувшее воскресенье были проведены довыборы в городские советы Алушты, Керчи, Красноперекопска и Феодосии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.18

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