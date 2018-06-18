В Севастополе существенно вырастут тарифы на тепловую энергию

Тарифы на коммунальные услуги в Севастополе с 1 июля вырастут в среднем на 6%. Вопрос обсуждался сегодня на внеплановом городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым ощутимым будет увеличение платежей за тепло – сразу на 10%. Менее всего подорожает вода – плюс 2% – 3%.

В целом, по словам директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова, коммунальные платежи за типовую однокомнатную квартиру вырастут примерно на 6,01%, за двухкомнатную – на 5,8%, за «трешку» – на 6,1%.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 18.06.18

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