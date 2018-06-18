Засуха уничтожает запасы водохранилищ Крыма

Долгая засушливая погода и длительное отсутствие дождей негативно влияют на запасы водохранилищ Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», засуха истощает водоемы, что может привести к ещё большему сокращению объёмов подаваемой населению воды.

«Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам... Ни одного дождя при такой температуре, во всех водохранилищах поверхностного сбора идёт дикое испарение воды. У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо. Это касается всех водохранилищ: Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского, Ленинского, Феодосийского и так далее», – рассказал гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, до водной блокады, организованной Украиной, до 70% питьевого водоснабжения покрывалось за счет днепровской воды. Сейчас же Крым вынужден использовать только собственные ресурсы. Несмотря на неоптимистичные прогнозы, Баженов выступает против режимного водоснабжения. По его мнению, экономить воду при таком подходе у населения всё равно не получается.

«Буду до последнего подавать воду круглые сутки, потому что режимное водоснабжение никакой экономии не даёт. Человек в ванну набрал воду, на работу ушёл – вечером пришёл, а воду дали. Он пробку вытянул, и 80 литров полетело в канализацию. А очистные канализационные сооружения, извините за экскурс в технологию, рассчитаны не на приём чистой воды, а на приём стоков. Там живут активные микробы, которые грязную воду очищают, и если им плеснуть чистую, то им это «невкусно». Это нам очень неудобно, поэтому самое выгодное – это круглосуточная подача воды», – цитирует «Крымская газета» руководителя предприятия.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что, несмотря на засуху, курортные регионы республики обеспечены питьевой водой на весь летний сезон. Проблемы с водообеспечением Крыма на период курортного сезона не предвидят и в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики. По данным ведомства, водохранилища естественного стока заполнены на 73,3%, а ситуация с наливными водохранилищами, питающими Восточный Крым, такая же как и в прошлом году: водоемы заполнены на 32%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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