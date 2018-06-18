Украинские нацисты и геи кормятся у одного спонсора (ФОТО)

Украинские националисты и геи кормятся у одного спонсора – к такому выводу пришли наблюдатели, проанализировав фотоотчеты после двух мероприятий в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналист, общественник и правозащитник

Дмитрий Василец опубликовал в соцсетях две фотографии.

На одной представители ЛГБТ-сообщества «Зажигают» на огромном пикапе во время гей-парада.

На другой – тот же автомобиль открывает шествие националистов.

«Эээ, организаторы гей-парада и «националистов» – одни и те же люди??? Объясните, пожалуйста, как так получилось?», – написал Василец и сразу же опроверг версию, что машину могут просто сдавать в аренду всем желающим: «Полчаса в «Гугле» убил на поиск этого автомобиля в аренду, пробовал по всякому, не нашел. Редко нужны такие авто, не выгодно, проще рабочие лошади в аренду сдавать. А это, скорее всего, партийное авто, для поддержки «своих» мероприятий».

Участники обсуждения вариант «партийного автомобиля» тоже подвергли сомнению: «Не уверен в версии партийного авто, склоняюсь к одному организатору или взаимосвязи организаторов». У этого предположения нашлось много сторонников:

«Видимо какой-то олигарх-порохобот по заданию из администрации президента спонсирует и тех, и этих. Нацистов для внутреннего потребления, геев – для внешнего», – выдвинул версию один из пользователей. «Да, и нациков, и полицию, и геев курируют из одной конторы», – поддержал его другой.

«Ладно нацики – они насквозь продажные и беспринципные. А вот геям – должно быть стыдно! Сами называют себя ярыми приверженцами демократии – а кормятся вместе с нацистами из одного корыта. Фу..», – возмущается третий комментатор.

Некоторые пошли еще дальше и предположили, что в гей-парадах и акциях националистов участвуют одни и те же люди. Как выяснилось, эта версия тоже мало кого удивила:

«А по-моему все более чем закономерно. Учитывая, что сам Бандера носил погоняло «Баба»... – все в лучших традициях свидомизма…»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.06.18

Засуха уничтожает запасы водохранилищ Крыма. / Раскатанные дороги и горы мусора: заповедные места Крыма не справляются с турпотоком (ФОТО). / Эксперт: Власти Севастополя спровоцировали нездоровую обстановку в регионе в связи с новым гербом города. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»