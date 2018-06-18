Плохой пример: «Почту России» раскритиковали за боязнь работать в Крыму

«Почта России» идёт на поводу у Запада, отказываясь работать в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат горсовета Симферополя Степан Кискин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на территории полуострова работает федеральное предприятие «Почта Крыма», которое подчиняется министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Предприятие было создано по решению правительства РФ в 2014 году и оказывает услуги на территории Крыма и Севастополя.

По мнению Кискина, «Почта России» попросту испугалась работать в Крыму, опасаясь попасть под санкции, что и привело к созданию по сути лишнего ГУПа. К такому выводу пришёл депутат, получив ответ на свой запрос в «Почту России» о возможности открытия отделений предприятия на территории полуострова. В документе говорится, что в этом нет необходимости, так как функции «Почты России» выполняет «Почта Крыма».

«На самом деле, ничто не мешает правительству России ликвидировать «Почту Крыма», а «Почте России» начать операционную деятельность в Республике Крым и Севастополе. Как подвигнуть федеральный бизнес осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове, если ведущие государственные компании под мнимыми причинами не работают в регионе? Санкции надолго. Пора прекращать их бояться», – считает Кискин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.06.18

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