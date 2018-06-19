Футбольные фанаты Бразилии и Швейцарии залетели в Крым (ФОТО)

Болельщики футбольных сборных Бразилии и Швейцарии побывали в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 июня национальные сборные двух стран сыграли свою первую игру на мундиале. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону. Следующая игра сборной Бразилии запланирована на 22 июня в Санкт-Петербурге. И часть болельщиков выбрала рейс из Ростова в Питер с пересадкой в Симферополе.

Любопытно, что этим же самолетом летели и болельщики Швейцарии, чья команда в ближайшее время вообще не планирует оказаться в северной столице России: 22 июня у нее матч в Калининграде, 27 июня – в Нижнем Новгороде.

Поскольку стыковка рейсов составляла несколько часов, футбольные фанаты успели прогуляться по Симферополю. И, судя по фотографиям, представленным пресс-службой аэропорта «Симферополь», чувствовали себя великолепно.

Фото: Simferopol International Airport (Fb)

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.18

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