В Севастополе матчи ЧМ-2018 показывают в кинотеатре

В Севастополе, лишенном возможности открыть фан-зону на время проведения чемпионата мира по футболу, организовали трансляцию матчей в кинотеатре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запросы в FIFA от крымских властей и федеральных ведомств по поводу открытия фан-зон в Крыму остались без реакции, что чиновники восприняли как запрет. Не удалось достичь соглашения и по официальной площадке для болельщиков и в Севастополе.

По словам директора ГАУ «Севастополь кино» Дмитрия Гарнеги, в городе до последнего рассчитывали, что фан-зона все же появится. Но так как открыть ее не удалось, «решили что-то с этим делать в пожарном режиме»: предприятие приобрело права на публичную трансляцию матчей у телеканала.

«Игры российской сборной бесплатны, все остальные – за деньги: 50 или 100 рублей, в зависимости от матча. Бывает 100, бывает 150 человек в зале – мы не сильно рекламировали», – цитирует «Новый Севастополь» Гарнегу.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.06.18

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