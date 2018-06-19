В Киеве атаковали Верховную раду, в ход пошли дубинки и слезоточивый газ

В центре Киева произошли столкновения шахтёров и ветеранов Афганской войны с полицией, силовики применили слезоточивый газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром горняки вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей Украины к проблемам отрасли.

«Шахтеры со всей Украины приехали в Киев. Мы собрались у стен Верховной рады Украины. В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн грн. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса – 400,58 млн грн и 186,7 млн грн из них – труженикам ГП «Селидовуголь», – сообщил в соцсетях глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. – Подобная ситуацию на всех государственных угледобывающих предприятиях. Народные депутаты Украины, поддержите горняков – проголосуйте за законопроект №8362! Сохраните государственные угольные шахты, обеспечьте социальное спокойствие в наших городах и благосостояние наших семей!»

К шахтерам присоединились участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны войны в Афганистане.

К митингующим вышла первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, горняки остались недовольны ходом переговоров и попытались прорваться в парламент. Начались драки с силовиками, охраняющими здание. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Волынец заявил, что прорыв в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы». На данный момент группа переговорщиков впустили в Раду, остальных просят отойти от входа. Но митингующие свистят и кричат «Ганьба!" (позор).

«Новый День» следит за развитием событий.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.06.18

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