Крымские страховщики неплохо заработали

Крымские страховщики в 2017 году неплохо заработали: страховых случаев на полуострове зарегистрировано меньше, чем в среднем по стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат подвел финансовые итоги 2017 года, касающиеся страховых компаний, работающих в Крыму. Оказалось, что на некоторых видах страхования существующие тарифы позволяют хорошо заработать.

В статистическом отчете отдельно приводятся данные по медицинскому страхованию (ОМС), а прочие виды делятся на обязательные (известная всем владельцам машин автогражданка – ОСАГО) и добровольные – на сюжете о страховании жизни и внезапной смерти застрахованного лица, например, основано множество детективных книг и фильмов.

Итак, средства, поступившие от территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в 2017 году составили 7 млрд 2 млн рублей. Почти все они и были потрачены на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным крымчанам – сумма составила 6 млрд 927 млн руб.

Иная ситуация для крымских страховщиков сложилась с другими видами страхования.

По добровольным видам страхования в Крыму в 2017 году страховщики с граждан и организаций собрали 929 млн руб (большая часть – имущественное страхование), выплатили из-за наступления страхового случая – 66 млн.

По обязательным видам за прошлый год в республике было собрано 210 млн руб,

из них три четверти – по договорам гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенным с физическими лицами резидентами – 159 млн руб

Выплачено же по страховым случаям только 79 млн руб (81% пришелся на выплаты по договорам ОСАГО), около 7 млн руб – пострадавшим пассажирам). Разница пошла страховщикам (за вычетом налогов, разумеется). Таким образом, соотношение собранных и выплаченных страховщиками денег в Крыму (50%) оказалось ниже, чем в среднем по РФ, где этот показатель составил 63%.

Напомним, по данным того же Крымстата, по уровню зарплаты в Крыму работники финансовой и страховой отрасли делят первое место с газо- и нефтедобытчиками, получая около 50 тыс руб в месяц.

Симферополь, Ольга Картошина

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