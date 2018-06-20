В Крыму выдали новые лицензии на добычу подземных вод

Минэкологии Крыма выдало новые лицензии на добычу подземных вод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в небогатом рабочими днями мае минэкологии Крыма выдало 53 лицензии на пользование недрами полуострова (в апреле – 29).

Одно разрешение касается разведки и добычи известняков на месторождении Леснолесье -2 Симферопольского района. О месторождении мало что известно: оно было разведано только в 2017 году, но находится, судя по названию, вблизи Мазанки. Об ООО «Сатурн», которое получило разрешение на разработку карьера, известно немногим больше. Судя по базе ЕГРЮЛ, контора расположена в Симферополе, а в уставе ничего не сказано о разработке недр: все больше о мусоре и обработке лома цветных и драгоценных металлов. Как говорилось в советском шпионском фильме, «Сатурн» по-прежнему почти не виден.

Остальные 52 майские лицензии касаются разведки и добычи подземных вод.

Напомним, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, сельское хозяйство Крыма испытывает серьезные трудности с водой. Большая часть перечисленных в майской части реестра недропользователей относится к водопоставляющим организациям: лицензии получили или обновили «Вода Крыма», «Крымская водная компания», «Вода Нижнегорья».

Но значительную часть списка занимают компании, связанные с семьей Полищуков, – «Велес-Крым» и комбинат «Скворцово».

Напомним, Виталий Полищук в родном Гвардейском был избран депутатом Госсовета Крыма, затем стал министром сельского хозяйства республики. Туристы, посетившие Крым в тот период, удивлялись, почему в аэропорту Симферополя висят не крымские пейзажи, а реклама колбасы и сосисок. Когда Полищук-старший сдал мандат, депутатом от того же округа был избран его сын Игорь, которому тогда было 25 лет. Согласно официальной биографии, молодой депутат является генеральным директором ООО МПК «Скворцово».

Добывать воду фирмы Полищуков будут не только из скважин, находящихся в Гвардейском и Скворцово, где расположены их основные поля, фермы и мясокомбинат, но и на противоположном краю Симферопольского района – из Альминского месторождения. В тех пригородах есть их свинофермы (Залесье, Перово – бывшая птицефабрика «Южная»), но теперь, не исключено, появятся новые – с водой для свинок проблем не будет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.06.18

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