Частному детективу из Севастополя грозит тюрьма за помощь ревнивому мужу

Частному детективу из Севастополя грозит тюрьма за незаконно полученные сведения о телефонных звонках и смс-сообщениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к детективу обратился местный житель, заподозривший жену в измене. Чтобы выяснить действительно ли это так, севастополец нанял сыщика, заплатив ему 30 тысяч рублей. Взамен житель Севастополя получил от детектива детализацию звонков жены, что нарушило тайну переписки и телефонных переговоров.

О преступлении узнали сотрудники ФСБ, уголовное дело расследовало управление Следственного комитета России по Севастополю.

«В ходе следствия установлено, что у мужчины отсутствует лицензия на оказание услуг частного сыска. Ранее, при Украине, он такие услуги оказывал, но, опять же, без соответствующих разрешительных документов, поскольку законодательство Украины не предполагало этого. В Российской же Федерации к частным детективных агентствам предъявляются высокие требования, их деятельность строго регулируется Федеральным законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

Следователи передали уголовное дело в суд. В случае если вина частного детектива будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.06.18

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