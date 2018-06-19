Крымскую акулу распробовали в Италии

Региональные продукты Крыма оценили искушенные гурманы: впервые местный ресторан, представляя Россию на гастрономическом форуме в Италии, получил одобрительные отзывы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках международного конкурса Bocuse d'Or Europe-2018 (Злотой Бокюз – по имени знаменитого французского шеф-повара и ресторатора) в Турине Россию представляли пять ресторанов из разных городов страны. Команда из Крыма представила там местные продукты и новые технологии их приготовления. Ценителям были поданы суфле из катрана (черноморской акулы) с подкопченными помидорами и эспума (блюдо молекулярной кухни) из раковых шеек с крымским эстрагоном. Помидоры подходящего качества шеф-повар нашел у одного из фермеров Бахчисарайского района.

Успех был закреплен блюдом из оленя и крымского трюфеля.

В последний день фестиваля крымская команда выступила с настоящим гастрономическим шоу: на глазах у искушенной публики повара экспромтом приготовили морского ерша с туринского рынка, сохранив чудесный вкус этой глубоководной рыбы и тем самым продемонстрировав свой высокий профессионализм.

Одновременно с представлением региональных продуктов, вся российская команда участвовала в Турине в конкурсе Bocuse d'Or – самом сложном из всех существующих профессиональных поварских конкурсов мира. Россияне вышли на 15-е место, продвинувшись вверх на три шага по сравнению с предыдущим европейским отбором в 2016 году в Будапеште.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.06.18

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