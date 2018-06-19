Власти Крыма не довольны ситуацией с уборкой мусора в Симферополе

Правительство Крыма не довольно ситуацией с уборкой Симферополя.

«Вопрос уборки мусора в столице республики все еще остается открытым, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Несмотря на то, что все соответствующие поручения давно даны, правительство республики все еще не может получить от курирующих заместителей городской администрации конкретных предложений как по финансированию, так и по объему бедствия. Приходится перепроверять поступающую информацию раз за разом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным подсчетам, на ликвидацию всех симферопольских несанкционированных свалок необходимо выделить 41 млн рублей. Еще не менее 72 млн необходимо на приобретение новой мусороуборочной техники и инвентаря.

Аксенов подчеркнул: деньги будут выделены лишь в случае подтверждения необходимости, «поскольку Симферополю при предыдущем руководителе уже неоднократно выделялись средства, однако результат всем прекрасно известен. До сих пор лично выезжаю на осмотр города, и приходится констатировать, что качество уборки отвратительное. Ситуацию необходимо в корне изменить».

Кроме того, к началу августа власти Симферополя должны представить уточненный проект и смету реконструкции набережной реки Салгир. «Необходимо сделать вариант проекта исходя из того, что у нас бюджетных средств никогда не хватает, то есть синхронизировать действия с теми застройщиками, которые собираются строить поблизости набережной», – уточнил глава Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.18

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