Переплюнуть Рамзана: Овсянников готов проиграть и подарить роскошный катер египтянину Салаху

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников намерен сделать щедрый подарок лучшему игроку сегодняшнего футбольного матча между сборными России и Египта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отличившийся футболист, независимо от того, какую страну он представляет, получит от губернатора прогулочный катер «Аркадия» вместимостью до 25 пассажиров.

«Пусть наши российские футболисты или футболисты сборной Египта на подаренном катере посмотрят на наш прекрасный город со стороны моря, оценят черноморскую рыбалку или просто смогут загорать в открытом море подальше от назойливых футбольных фанатов», – сообщил «Информеру» источник в правительстве Севастополя.

В пресс-службе правительства Севастополя корреспонденту РИА «Новый День» не смогли подтвердить или опровергнуть сведения о возможном подарке Овсянникова.

«У нас нет такой информации. Вся информация, которая у нас есть, публикуется на сайте правительства Севастополя», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров устроил роскошный прием форварду сборной Египта Мохаммеду Салаху, имеющему большое количество наград за достижения в футболе. Кадыров лично приехал за Салахом в гостиницу и отвез его на первую тренировку сборной, база которой расположена в Грозном. Кроме того, ко дню рождения футболист получил в подарок 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.

Севастопольцы, активно комментирующие в соцсетях информацию о возможном подарке Овсянникова, предполагают, что в правительстве приготовились отдать прогулочный катер именно Салаху, который, по оценкам экспертов, представляет главную угрозу для сборной России, и вероятно, как раз и будет назван лучшим игроком матча, в случае, если оправдает ожидания своих фанатов.

«То есть, в правительстве настолько «объективные», что заранее не уверены в наших ребятах? И даже готовы предположить, что и Салах может стать «лучшим игроком»? Во дают – самого Рамзана Овсянников переплюнул!» – иронизируют севастопольцы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.06.18

Власти Крыма не довольны ситуацией с уборкой мусора в Симферополе. / Частному детективу из Севастополя грозит тюрьма за помощь ревнивому мужу. / Капитану сейнера «Норд», угнанного украинскими пограничниками, разрешили выехать в Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»