Вандалы-нацисты «пометили» центральную мечеть Белогорска

Забор центральной мечети в Белогорске изрисовали свастикой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК) акт вандализма назвали провокацией и попыткой дестабилизировать межнациональную обстановку в республике. По информации ДУМК, нацистская символика, вместе с нецензурными надписями, появилась на заборе мечети в ночь с 18 на 19 июня.

«На протяжении последних четырех лет в Крыму не было зафиксировано ни одного подобного случая. После продолжительного затишья, нас вновь пытаются ввергнуть в смутные времена межнационального и межконфессионального противостояния. Неким силам очень хочется дестабилизировать ситуацию в Крыму, используя любые возможности, даже самые низкие и античеловеческие», – заявили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.

В ДУМК потребовали от силовых структур в кратчайшие сроки найти и наказать вандалов. При этом в Духовном управлении мусульман Крыма заверили, что «жители полуострова мудры» и «имеют иммунитет против подобных актов», а значит «не пойдут на поводу у манипуляторов».

Белогорск, Леонид Маковецкий

Белогорск. Другие новости 19.06.18

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