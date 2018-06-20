В Крыму иномарка врезалась в грузовик, погибли пятеро

В Крыму иномарка столкнулась с грузовиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сообщение о ДТП поступило 19 июня в 22 часа 52 минуты. Возле села Лекарственное на трассе Симферополь – Николаевка Toyota Corolla врезалась в КАМАЗ. Погибли 5 человек, уточняет РИА «Новости».

В МЧС информацию о погибших пока не подтвердили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.06.18

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