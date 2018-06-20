В Судаке разворовали очистные сооружения

В Судаке разворовали недостроенные очистные сооружения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 55-летний мужчина без гражданства похитил трубы. Как выяснили следователи, он разворовывал стройку вместе с подельником с октября прошлого года по март 2018 года.

Когда силовикам удалось выяснить, кто именно Джонджуа причастен к похищению труб, которые находятся на балансе администрации Судака и стоят почти 9,5 миллионов рублей, вор попробовал «замять» дело.

«Сотрудниками полиции была установлена причастность обвиняемого к совершению кражи. Тогда мужчина, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление, предложил полицейскому взятку. Несмотря на то, что сотрудник полиции отказался от предложенной суммы, мужчина положил денежные купюры в записную книжку правоохранителя», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Крыму.

Суд признал виновным мужчину в краже в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и даче взятки. Его приговорили к пяти годам заключения в исправительной колонии. С кем похищал трубы мужчина, следствию установить не удалось.

Судак, Леонид Маковецкий

Судак. Другие новости 20.06.18

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