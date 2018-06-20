В Симферополе пустили под снос 71 здание и сооружение

Симферополь перечислил незаконные объекты, которые снесут за два месяца, прием заявок от тех, кто в ходе работ обретет металлолом, окончен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация города объявила конкурс на выполнение работ по демонтажу (сносу) нестационарных объектов.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 4 млн 805 тыс руб.

В техническом задании, входящем в конкурсную документацию, приведен перечень объектов, которые подлежат сносу, – всего 71.

Хотя предстоящий процесс громко именуются «работами по сносу зданий и сооружений», на самом деле все несколько проще. Ни о каких зданиях речи нет, самую многочисленную группу незаконных объектов, подлежащих сносу, составляют «металлические конструкции в виде стакана» – их 19. 14 – это нестационарные торговые павильоны, 11 – металлические гаражи, все эти объекты расположены в самых разных районах города.

Прием заявок от желающих поучаствовать в расчистке города окончен, итоги аукциона будут подведены 25 июня, срок окончания работ – 60 дней со дня подписания контракта.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.06.18

В Судаке разворовали очистные сооружения. / В Крыму выдали новые лицензии на добычу подземных вод. / «А где чуб?» Бородатый Илья Муромец возмутил львовских киноманов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»