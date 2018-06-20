В Крыму женщину на матрасе унесло в море

Крымчанку, решившую поплавать на надувном матрасе, унесло в открытое море.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел вблизи поселка Заозерный на западном побережье полуострова. Спасатели патрулировали прибережную акваторию и обнаружили в 400 метрах от берега женщину на матрасе – надувной плотик продолжало сносить в открытое море.
38-летнюю жительницу Севастополя пересадили в катер и доставили на сушу. Медицинская помощь ей не понадобилась.
Напомним, в мае спасатели «выловили» жителя Керчи в 800 метрах от берега. Но не всегда подобные случае заканчиваются благополучно, отмечают в МЧС.
Евпатория, Лиана Макоба
Евпатория. Другие новости 20.06.18
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