В Крыму женщину на матрасе унесло в море

Крымчанку, решившую поплавать на надувном матрасе, унесло в открытое море.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел вблизи поселка Заозерный на западном побережье полуострова. Спасатели патрулировали прибережную акваторию и обнаружили в 400 метрах от берега женщину на матрасе – надувной плотик продолжало сносить в открытое море.

38-летнюю жительницу Севастополя пересадили в катер и доставили на сушу. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Напомним, в мае спасатели «выловили» жителя Керчи в 800 метрах от берега. Но не всегда подобные случае заканчиваются благополучно, отмечают в МЧС.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 20.06.18

В Симферополе пустили под снос 71 здание и сооружение. / В Судаке разворовали очистные сооружения. / В Крыму выдали новые лицензии на добычу подземных вод. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»